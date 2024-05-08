SON DAKİKA! İstanbul Havalimanı: İniş takımları açılmayan uçak gövde üzerine indi

SON DAKİKA: ABD merkezli FedEx kargo şirketine ait FX6238 sefer sayılı Boeing 767 tipi uçak saat 08.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na yaklaştı.

Paris-İstanbul seferini yapan uçağın ön iniş takımları açılmayınca pilot gövde üzerine iniş kararı aldı. Pilot, havalimanı yetkilileriyle iletişim halinde uçağı gövde üzerine başarılı bir şekilde indirdi.

İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA'nın gerekli birimleri ve havalimanı itfaiye ekipleri uçağa yangın ihtimaline karşı müdahale ederken, kazada ölüm ya da yaralanma yaşanmadı.

Ucuz atlatılan kaza nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda hava trafiğinin etkilenmediği öğrenildi. Uçuşlar havalimanın diğer pistlerine yönlendirildi.

ABD’nin Tennessee eyaleti merkezli FeDeX, 2023 itibarıyla filo ve taşıdığı binlerce ton yük bakımından dünyanın en büyük havayolu nakliyat (kargo) şirketi. FedEx, altı kıta 220 ülkede 375’ten fazla destinasyonda hizmet veriyor.

Ulaştırma Bakanlığı: Kazaya dair inceleme başladı, ölü ve yaralı yok

Olaya dair uzman isimlerin görevlendirildiğini ve araştırma-inceleme çalışmalarının başladığını duyuran Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı "Uçağa kurtarma ve yangın ekipleri anında müdahale etti. Ölü ve yaralı bulunmuyor" açıklamasını yaptı.