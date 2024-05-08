SİGARAYA ZAM 8 MAYIS 2024: Zamlı sigara fiyatları kaç TL? En ucuz ve en pahalı sigara ne kadar oldu?

Sigara zammı mayıs ayında da gündemde. Geçtiğimiz günlerde 2 sigara grubuna zam gelirken 3 sigara grubunda da fiyatlar arttı. Sosyal medya zamlı sigara fiyatları paylaşılırken "Sigara fiyatları ne kadar oldu" sorusunun yanıtı aranıyor. Peki, sigara fiyatları 2024 ne kadar oldu? Zamlı sigara fiyatları kaç TL? Sigara fiyatlarına ne kadar zam geldi? İşte sigara fiyatları 2024 güncel liste...

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından "Son sigara grubuna da zam geldi" diyerek 3 sigara grubuna gelen zammı duyurdu. BAT, TT ve Imperial Tobacco sigara gruplarının ürünlerine 3 TL zam yapıldı.

En ucuz ve en pahalı sigara ne kadar, kaç TL oldu?

Zam sonrası BAT grubunun en pahalı sigarası 75 TL, en ucuzu 58 TL; TT grubunun en pahalı sigarası 64 lira, en ucuzu 53 TL; Imperial Tobacco grubunun en pahalı sigarası 70 TL; en ucuzu ise 56 TL oldu. Sigara zammı bugünden itibaren geçerli olacak.

Geçtiğimiz günlerde JTI ve PM sigara gruplarına zam gelmişti. JTI sigara grubunun en pahalı sigarası 70 TL, en ucuzu ise 58 lira; Philip Morris (PM) sigara grubunun en pahalı sigarası 70 TL, en ucuzu ise 63 lira olmuştu.