SON DAKİKA SİGARAYA ZAM: Bir sigara grubuna daha zam geldi! En ucuz ve en pahalı sigara kaç TL?
Sigara gruplarına zam gelmeye devam ediyor. Bir sigara grubuna daha 2 TL ile 4 TL zam geldi. Sigaraya zam mayıs ayında da devam ederken güncel fiyatlar sorgulanıyor. Peki, 7 Mayıs 2024 sigara fiyatları kaç TL oldu, zamlı sigara fiyatları ne kadar? En pahalı ve en ucuz sigara kaç lira oldu? İşte 2024 sigara fiyatları...
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Sigara gruplarında zam sürüyor. BAT grubu sigara markalarına 2 TL ile 4 TL arasında zam yapıldı. Yeni fiyatlar 8 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak.
Sigara fiyatları ne kadar? En ucuz ve pahalı sigara kaç lira?
Yeni zamla birlikte BAT grubunun en pahalı sigarası 75 TL, en ucuzu ise 58 lira oldu.
Geçen ay birçok sigara grubuna zam yapılmıştı. TT sigara grubunun en pahalı sigarası 62 TL, en ucuzu 50 lira; Winston grubunun en pahalı sigarası 69 TL, en ucuzu ise 58 lira olmuştu.