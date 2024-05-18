Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın derbide Fenerbahçe'yi ağırlayacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman dinamik ısınmayla başladı.

İki grup halinde 8'e 2 pasla devam eden antrenmanın taktik çalışmayla sona erdiği aktarıldı. Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, maç için kampa girdi.

Fenerbahçe'de bireysel çalışma

Fenerbahçe'nin açıklamasında ise Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Ardından 3 gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pasla sürdürdükleri idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladığı kaydedildi.

Galatasaray - Fenerbahçe maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 19 Mayıs günü saat 19:00'da Rams Park’ta oynanacak. Karşılaşma BeIn Sport'tan naklen yayınlanacak.

Galatasaray nasıl şampiyonluğunu ilan eder?

Sarı-kırmızılılar beraberlik ve galibiyet durumunda 24. şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe’nin galip gelmesi durumunda ise puan farkı son hafa öncesinde 3’e inecek.