ABD'den Bombardier'e ilave yüzde 220 vergi

27 Eylül 2017

Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May'in, ABD Ticaret Bakanlığı'nın Bombardier şirketinin C serisi jetlerinin ithalatına yüzde 220 ek ithalat vergisi getirmesi karşısında hayal kırıklığına uğradığı bildirildi.

Birleşik Krallık Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Karar, küresel havacılık endüstrisine zarar verdi. Açık konuşmak gerekirse bu, Birleşik Krallık'ın uzun vadeli ortağından beklediği bir şey değildi." ifadelerine yer verildi.

Bombardier, halihazırda Birleşik Krallık'a bağlı Kuzey İrlanda'daki tesislerinde toplam 4 bin 100 kişiyi istihdam ediyor. Çalışanların yaklaşık bin kadarı C serisi jet üretiminde faaliyet gösteriyor. Söz konusu jetlerin kanat kısımları, şirketin, Kuzey İrlanda'nın Queen adasında 520 milyon sterline inşa ettiği tesiste üretiliyor. Kuzey İrlanda'da ayrıca Bombardier'e yedek parça üreten 15 küçük ölçekli havacılık şirketi bulunuyor.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın ek ithalat vergisi getirilmesi yönündeki kararının ardından şirketin, Kanada ve Kuzey İrlanda'daki üretiminde zorluk yaşamasından, yatırımlarını başka ülkelere kaydırmak zorunda kalmasından endişe ediliyor.

Amerikan Delta Havayolları, geçen yıl Bombardier'den 4,1 milyar sterlin değerinde 125 adet C serisi jet satın almak için talepte bulunmuştu.

Kaynak: AA