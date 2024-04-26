Bahçeli'nin Ferdi Tayfur'lu spor videosu AK Parti'ye mesaj mı? MHP'den net açıklama

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerine ve resepsiyona sağlık sorunları gerekçesiyle katılmayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Ferdi Tayfur'un "Söyleten Sensin" şarkısı eşliğinde dün yayınlanan videosu gündem yarattı.

Bahçeli'nin şarkıda "Ben sana dost oldum, sen düşman oldun; senden çektiklerim yetti canıma!" sözleriyle yürüyüşü, "Cumhur İttifakı'na ve AK Parti'ye bir mesaj" olarak görüldü. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ise iddialara yanıt verdi.

MHP'li Yalçın, videonun perde arkasını tgrthaber.com.tr'ye anlattı.

Videonun AK Parti'ye bir gönderme olduğu iddiasını yorumlayan Yalçın, şöyle konuştu:

* Dün sabah bir haber geçti, 'Sayın Devlet Bahçeli ameliyat oldu, bu yüzden 23 Nisan gösterilerine katılmadı' diye. Ben kendisiyle konuşmadım henüz; ama büyük bir ihtimalle bunun için yapılmış bir video.

* Videodaki şeyler, Cumhur İttifakı'na değil, arkadaşlar yanlış yorumluyorlar. Öyle bir şey yok. Ferdi Tayfur'u sever başkanımız. Bir de yürüyüşe çıkıyor, doktor tavsiyesiyle oradan bir enstantane yayınlamışlar. Mesele bundan ibaret.