Benzin ve motorine indirim geliyor (Güncel akaryakıt fiyatları 6 Mayıs 2024)
Brent petrol fiyatlarında dalgalanma... LPG'ye (otogaz) gelen indirimin ardından benzin ve motorinde de fiyat düşecek. Benzin ve motorine 1.5 TL civarında indirim bekleniyor. 6 Mayıs 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı, motorin litre fiyatı ve otogaz fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıt fiyatları da değişkenlik gösteriyor. Otogaz fiyatlarında meydana gelen 1 lira 64 kuruşluk indirimin ardından benzin ve motorin için de haber geldi. Salı gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzin ve motorinde 1.5 TL civarında indirim bekleniyor.
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul
Benzin: 43,98 TL
Motorin: 41.39 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 44,87 TL
Motorin fiyatı: 42,32 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 45,11 TL
Motorin fiyatı: 42,57 TL