Benzin ve motorine indirim geliyor (Güncel akaryakıt fiyatları 6 Mayıs 2024)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıt fiyatları da değişkenlik gösteriyor. Otogaz fiyatlarında meydana gelen 1 lira 64 kuruşluk indirimin ardından benzin ve motorin için de haber geldi. Salı gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzin ve motorinde 1.5 TL civarında indirim bekleniyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul

Benzin: 43,98 TL

Motorin: 41.39 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 44,87 TL

Motorin fiyatı: 42,32 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 45,11 TL

Motorin fiyatı: 42,57 TL