  1. Dünya Gazetesi
  2. Ekonomi
  3. Benzin ve motorine indirim geliyor (Güncel akaryakıt fiyatları 6 Mayıs 2024)
Takip Et

Benzin ve motorine indirim geliyor (Güncel akaryakıt fiyatları 6 Mayıs 2024)

Brent petrol fiyatlarında dalgalanma... LPG'ye (otogaz) gelen indirimin ardından benzin ve motorinde de fiyat düşecek. Benzin ve motorine 1.5 TL civarında indirim bekleniyor. 6 Mayıs 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı, motorin litre fiyatı ve otogaz fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıt fiyatları da değişkenlik gösteriyor. Otogaz fiyatlarında meydana gelen 1 lira 64 kuruşluk indirimin ardından benzin ve motorin için de haber geldi. Salı gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzin ve motorinde 1.5 TL civarında indirim bekleniyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul

Benzin: 43,98 TL

Motorin: 41.39 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 44,87 TL

Motorin fiyatı: 42,32 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 45,11 TL

Motorin fiyatı: 42,57 TL

Resmi Gazete'de yayımlandı... EPDK'dan yeni karar: Benzin ve motorinde tek fiyat dönemiResmi Gazete'de yayımlandı... EPDK'dan yeni karar: Benzin ve motorinde tek fiyat dönemiEkonomi