SON DAKİKA SİGARAYA ZAM: Bir sigara grubuna daha zam geldi! En ucuz ve en pahalı sigara kaç TL?

Sigara gruplarında zam sürüyor. Sigaraya zamla ilgili son dakika haberleri takip edilirken sosyal medya platformlarında zamlı sigara fiyat listesi paylaşılıyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, JTI sigara grubuna da 3 TL zam geldiğini açıkladı. Dündar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "JTI sigara gurubuna da 3 TL zam geldi. Zam yağmuru devam ediyor" diye yazdı.

Sigara fiyatları ne kadar? En ucuz ve pahalı sigara kaç lira?

Yeni zamla birlikte JTI grubunun en pahalı sigarası 70 TL, en ucuzu ise 58 lira oldu. Geçtiğimiz günlerde de Philip Morris (PM) grubuna zam gelmişti. Sigara grubunun en pahalı sigarası 70 TL, en ucuzu ise 63 lira olmuştu.

Geçen ay birçok sigara grubuna zam yapılmıştı. BAT sigara grubunun en pahalı sigarası 72 TL, en ucuzu 56 lira; TT sigara grubunun en pahalı sigarası 62 TL, en ucuzu 50 lira; Winston grubunun en pahalı sigarası 69 TL, en ucuzu ise 58 lira olmuştu.