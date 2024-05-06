ABD Hazine Bakanı Yellen'dan 'Yen' yorumu

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Japon yeninin değerinde geçen hafta yaşanan keskin dalgalanmalara ilişkin olarak, “Müdahale edip etmedikleri konusunda yorum yapmayacağım. Bunun bir söylenti olduğunu düşünüyorum” açıklamasını yaptı.

Yine de, yenin “nispeten kısa bir süre içinde oldukça fazla hareket ettiğini” söyleyen Yellen, “bu tarz müdahalelerin nadir olmasını ve öncesinde istişare edilmesini bekleriz” dedi.

BloombergHT'nin aktardığı habere göre, Japon yetkililerin, geçtiğimiz hafta iki kez yeni desteklemek için piyasaya girdiği tahmin ediliyor.

Bunlardan birinin, yenin 34 yıl sonra ilk kez dolar karşısında 160 seviyesini aşmasının ardından, diğerinin ise Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz artışı ihtimalini dışlamasının ardından geldiği öngörülüyor.

Bloomberg’in Japonya Merkez Bankası’nın cari hesap verilerine dair analizi, Japonya’nın müdahale için yaklaşık 60 milyar dolar harcamış olabileceğini gösteriyor.

Hafta sonuna doğru konuşan Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki müdahalede bulunduklarını teyit etmekten kaçındı.

Yellen’ın son iki yılda Japonya müdahalelerine ilişkin açıklamaları çeşitlilik gösteriyor. Düzenli olarak, döviz kurlarının piyasa tarafından belirlenmesine yönelik G-7 ülkeleri arasındaki anlaşmaya işaret eden Yellen, müdahalenin sadece oynaklığı yumuşatmayı amaçladığında ancak Döviz kurlarını etkilemeyi hedeflemediğinde haklı bulunabileceğini de belirtiyor.