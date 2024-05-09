ABD'den Huawei kararı

ABD hükümeti, ABD'li çip üreticilerinin Çinli teknoloji devi Huawei'ye belirli malları ihraç etmesine izin veren bazı lisansları iptal ettiğini açıkladı.

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD'li çip devleri Intel ve Qualcomm bazı ihracat lisanslarının iptal edildiğinin kendilerine bildirildiğini söylerken çip üreticilerinin hangi izinlerin iptal edildiğini belirtmedi.

BBC'de yer alan haberde, Huawei'nin konuya ilişkin açıklama yapmadığı vurgulandı.

Pekin yönetimi, Washington yönetiminin şirketlerine karşı attığı adımları kınarken Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin "ulusal güvenlik kavramını aşırı genişlettiği ve ihracat kontrollerini suistimal ederek Çinli şirketleri gerekçesiz bir şekilde baskı altına aldığı" belirtildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD'nin "ulusal güvenlik kavramını aşırı genişlettiği ve ihracat kontrollerini suiistimal ederek Çinli şirketleri gerekçesiz bir şekilde baskı altına aldığı" belirtildi.

ABD, 2019'dan bu yana Çin ordusuyla bağlantılı olduğu iddiasıyla Huawei'ye teknoloji ihracatını kısıtlamış ancak Intel ve Qualcomm da dahil olmak üzere bazı ABD şirketlerine Huawei'ye 5G ile ilgili olmayan teknoloji tedarik etmeleri için bazı muafiyetler tanımıştı.