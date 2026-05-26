ABD'den İran açıklaması: Yeni saldırılar düzenlendi
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, ABD güçlerinin İran'ın güneyindeki bazı hedeflere yönelik yeni saldırılar düzenlediğini açıkladı. CENTCOM Sözcüsü Tim Hawkins, operasyonların "meşru müdafaa" kapsamında gerçekleştirildiğini savunurken, hedefler arasında füze fırlatma alanları ile mayın döşeme hazırlığında olduğu öne sürülen İran gemilerinin bulunduğunu belirtti.
"ABD askerlerini korumayı amaçlıyor"
Tim Hawkins açıklamasında, saldırıların "ABD askerlerini İran güçlerinden kaynaklanan tehditlere karşı korumayı amaçladığını" savundu.
Ateşkes vurgusu yapıldı
CENTCOM Sözcüsü, ABD'nin bölgede devam eden ateşkes sürecinde itidalli davranmayı sürdürdüğünü belirtirken, aynı zamanda askeri unsurlarını korumaya devam edeceğini kaydetti.