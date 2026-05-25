İran’dan dikkat çeken ABD açıklaması: Birçok konuda sonuca ulaştık

İran ile ABD arasında devam eden diplomatik temaslarda yeni bir gelişme yaşandı. İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, taraflar arasında görüşülen konuların büyük kısmında sonuca ulaşıldığını açıkladı.

Başkent Tahran’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Bekayi, ilerleme sağlandığını ancak bunun kısa süre içinde kesin bir anlaşma imzalanacağı anlamına gelmediğini vurguladı.

“ABD’nin tutumu süreci karmaşık hale getiriyor”

Bekayi, ABD’li yetkililerin açıklamalarında sık sık değişiklikler yaşandığını belirterek, bu durumun müzakere sürecini zorlaştırdığını söyledi.

İranlı yetkili, taraflar arasında bazı başlıklarda hâlâ görüş ayrılıklarının bulunduğunu ifade ederek, “Görüşülen konuların büyük bir kısmında sonuca ulaştığımızı söyleyebiliriz” dedi.

Ancak Bekayi, Washington yönetiminin olası bir anlaşmaya bağlı kalacağı konusunda net bir güvence bulunmadığını da dile getirdi.

Hürmüz Boğazı mesajı dikkat çekti

Basın toplantısında Hürmüz Boğazı ile ilgili açıklamalar da öne çıktı. Bekayi, ABD ile yapılan görüşmelerde Hürmüz Boğazı konusunun doğrudan ele alınmadığını söyledi.

İran’ın bölgedeki deniz geçişlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla farklı ülkelerle temas halinde olduğunu belirten Bekayi, Hürmüz Boğazı’ndan geçiş ücreti alma gibi bir hedeflerinin bulunmadığını ifade etti.

Bekayi, seyir güvenliği ve hizmetlerin sürdürülebilmesi için alınan ücretlerin “geçiş ücreti” olarak değerlendirilmemesi gerektiğini savundu.

Türkiye’ye özel teşekkür

İranlı sözcü, bölgedeki tansiyonun düşürülmesi için yürütülen diplomatik girişimlere ilişkin de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bekayi, “İran, bölge ve komşu ülkelerin gerilimin azaltılması yönündeki çabalarını memnuniyetle karşılıyor. Türkiye bu yönde etkili ve değerli çabalar gösterdi” ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, Ankara’nın son dönemde Orta Doğu’daki diplomatik temaslarda üstlendiği rol açısından dikkat çekici bir mesaj olarak değerlendirildi.

Küresel piyasalar görüşmeleri yakından izliyor

İran ile ABD arasındaki müzakereler, özellikle enerji piyasaları ve petrol fiyatları açısından yakından takip ediliyor. Uzmanlar, taraflar arasında sağlanabilecek olası bir uzlaşının Orta Doğu’daki jeopolitik riskleri azaltabileceğini ve küresel piyasalarda etkili sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor.

Özellikle Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleşen enerji taşımacılığı nedeniyle bölgedeki gelişmelerin dünya ekonomisi açısından kritik önem taşıdığı ifade ediliyor.