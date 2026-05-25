Ons ve gram altın ABD ve İran görüşmelerinin ardından yükseldi

Ons altın, ABD ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlayacak bir anlaşmaya yaklaşmasıyla yüzde 1,6 oranında artış göstererek 4580 dolara yükseldi. Anlaşma metni üzerindeki müzakereler sürerken, tarafların nihai onayı vermesinin birkaç gün sürebileceği belirtildi.

Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bir anlaşmaya varmak için acele etmeyeceğini bildirdi. Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, barış müzakerelerinin ilerletilmesiyle Hürmüz Boğazı'na ilişkin saatler içinde yeni gelişmeler olabileceğini aktarmıştı.

Çatışmalar ve Fed politikaları fiyatlamalara yansıyor

Global X ETFs analisti Justin Lin, fiyatlamalardaki değişimin kısıtlı kaldığını belirterek, somut işbirliği kanıtları görülmesi gerektiğini ifade etti. Değerli metal fiyatları, çatışmaların başladığı şubat ayının sonundan bu yana yüzde 13 oranında düşüş gösterdi. Enerji fiyatlarındaki artışın ardından para piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarını aralık ayına kadar artırmaya başlayacağı fiyatlandı. Faiz getirisi olmayan ons altın, artan faiz oranlarından negatif yönde etkileniyor.

Yeni Fed Başkanı Kevin Warsh görevi devraldı. Oversea-Chinese Banking Corp stratejisti Christopher Wong, İran'ın nükleer programına ilişkin detayların eksikliği nedeniyle fiyatlardaki yukarı yönlü ivmenin yavaşladığını bildirdi. ABD, Birleşik Krallık, Hong Kong ve Güney Kore'deki piyasaların pazartesi günü kapalı olması nedeniyle küresel piyasalardaki işlem hacimlerinde düşüş kaydedildi.

Şu sıralarda spot ons altın yüzde 1,2 artışla 4562.24 dolar seviyesinden işlem görüyor. Gümüş fiyatları yüzde 3 oranında artışla 77.79 dolara yükselirken, platin ve paladyum fiyatlarında da artış kaydedildi. ABD para biriminin göstergesi olan Bloomberg Dolar Spot Endeksi ise yüzde 0,3 oranında düşüş gösterdi.

Yurt içi piyasalarda gram altın fiyatları yükseliş kaydetti

İç piyasada işlem gören gram altın günlük yüzde 1,39 oranında artışla 6730,29 lira seviyesinden fiyatlanıyor. Söz konusu enstrümanın alış fiyatı 6713,89 lira, satış fiyatı ise 6746,68 lira olarak kaydedildi.

Gün içinde en yüksek 6753,93 lira, en düşük 6489,28 lira seviyeleri görülürken, işlem adedi 28 bin 930 olarak gerçekleşti. Gram altın fiyatlarının yıllık bazdaki artış oranı yüzde 59,27 olarak hesaplandı. Piyasalar, aralık ayında gerçekleştirilecek olan Fed Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısındaki faiz oranları verisini takip edecek.