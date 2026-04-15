ABD’den İran’a deniz ablukası: Ticaret 36 saatte durdu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’a yönelik deniz ablukasının ülkenin ekonomik faaliyetlerini büyük ölçüde durma noktasına getirdiğini ileri sürdü.

Abluka sonrası ticaret durma noktasında

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, ABD merkezli X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, İran limanlarına kapsamlı bir abluka uygulandığını belirtti. Cooper, İran ekonomisinin yaklaşık yüzde 90’ının deniz yoluyla yürütülen uluslararası ticarete bağlı olduğunu vurguladı.

Cooper, "Ablukanın uygulanmasından bu yana geçen 36 saatten kısa bir sürede, ABD kuvvetleri deniz yoluyla İran'a giren ve İran'dan çıkan ekonomik ticareti tamamen durdurmuştur" ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı için süreç başlatıldı

ABD Başkanı Donald Trump ise Pakistan’da yürütülen müzakerelerin sonuçsuz kalmasının ardından yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı’nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını duyurmuştu.

Öte yandan CENTCOM, dün yaptığı bilgilendirmede İran limanlarına yönelik ablukaya 10 binden fazla askerin yanı sıra çok sayıda savaş gemisi ve savaş uçağının katıldığını açıklamıştı.