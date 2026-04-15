Petrolde düşüş sürüyor: Diplomasi umudu fiyatları baskılıyor

Petrol fiyatları, Orta Doğu’daki çatışmanın diplomasi yoluyla çözülebileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle Salı günü yaşanan sert düşüşün ardından gerilemesini sürdürdü.

ABD’de Mayıs vadeli ham petrol kontratları yüzde 0,88 değer kaybederek 90,4 dolar seviyesine indi. Küresel referans Brent petrolün Haziran vadeli kontratları ise yüzde 0,31 düşüşle varil başına 94,47 dolara geriledi.

Diplomasi beklentisi fiyatları aşağı çekti

Beyaz Saray’dan bir yetkili, yaptığı açıklamada, ABD ile İran arasında ikinci tur görüşmelerin gündemde olduğunu ancak henüz net bir takvim oluşturulmadığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump ise daha sonra New York Post’a göre görüşmelerin “önümüzdeki iki gün içinde” İslamabad’da yapılabileceğini söyledi.

Haberde, Trump’ın daha önce müzakerelerin yavaş ilerlediğini ve görüşmelerin büyük olasılıkla Avrupa’da gerçekleşeceğini ifade ettiği, ancak kısa süre sonra yeni bilgiler paylaştığı aktarıldı.

Diplomatik temasların yeniden hız kazanması, Orta Doğu’daki gerilimi sona erdirmeye yönelik müzakerelerin, kırılgan iki haftalık ateşkes süresi dolmadan yeniden başlayabileceğine dair önceki haberlerin ardından geldi.

Hürmüz Boğazı kritik eşik olmaya devam ediyor

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Salı günü yayımladığı raporda, “Hürmüz Boğazı üzerinden akışların yeniden başlaması, enerji arzı, fiyatlar ve küresel ekonomi üzerindeki baskıyı azaltmada en önemli değişken olmaya devam ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

Goldman Sachs ise Çarşamba günü yayımladığı analizde, boğazdan geçen petrol akışının hâlâ sınırlı olduğunu ve normal seviyelerin yaklaşık yüzde 10’u civarında, dört günlük ortalamada günlük 2,1 milyon varil düzeyinde gerçekleştiğini bildirdi.

Üretim kesintileri beklentinin altında kaldı

ABD’nin İran limanlarına yönelik ablukasının, mevcut akışlar üzerinde ilave baskı yaratabileceği belirtilirken, Washington ilk 24 saat içinde bazı gemilerin geri döndüğünü, İran dışındaki limanlar üzerinden ise transit geçişlerin sürdüğünü açıkladı.

Goldman Sachs ayrıca, Orta Doğu’daki üretim kesintilerinin ilk etapta öngörüldüğü kadar büyük olmadığını ifade etti. Banka, Mart ayında Basra Körfezi’nde günlük ortalama üretim kaybının yaklaşık 8 milyon varil seviyesinde olduğunu tahmin ederken, bu rakamın önceki beklentilerin ve IEA’nın günlük 10 milyon varillik öngörüsünün altında kaldığını; bunun ise depolama kullanımındaki artış ve tankerlerde tutulan petrol miktarındaki yükselişten kaynaklandığını belirtti.