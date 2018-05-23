ABD'den İran'a yeni yaptırımlar

23 Mayıs 2018

ABD yönetimi, Yemen'deki Husilere, İran Devrim Muhafızları adına silah ve teknik yardım sağladıkları gerekçesiyle 5 İran vatandaşını yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Mahmud Bagheri Kazemabad, Mohammad Agha Ja’fari, Mehdi Azarpisheh, Javad Bordbar Shir Amin ve Sayyed Mohammad Ali Haddadnezhad Tehrani isimli İran vatandaşlarının yaptırım listesine eklendiği belirtildi.

Yemen'de faaliyet gösteren Husilerin Suudi Arabistan'a karşı kullandıkları füze ve silahların İran'dan geldiği iddiasına yer verilen açıklamada, adı geçen şahısların İran Devrim Muhafızları adına Yemen'deki Husilere silah yardımı ve teknik destek sağladıkları vurgulandı.

"12 Maddelik şartın yerine getirilmesi imkansız değil"

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'nin İran'a sunduğu 12 maddelik şartın yerine getirilmesinin imkansız olmadığını belirten Pompeo, "Şartlarımızın uygulanmasının imkansız olduğuna dair haberler gördüm. Biz kolay şartlar sunduk ve açık olmak gerekirse dünyadaki çoğu ülke bununla ilişki halinde." değerlendirmesini yaptı.

Pompeo, İran halkının da ABD'nin bu isteklerini paylaştığını iddia ederek, "İran halkının, ülkelerinin bu şekilde davranmasını sona erdirecek bir yol görmeleri durumunda o yolu tercih edeceğine güvencim tam." diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İran'a nükleer silah üretimini durdurması ve Ortadoğu'daki "terör gruplarına" desteğini kesmesi çağrısında bulunmuştu. İran'la yeni bir anlaşma yapılması gerektiğini vurgulayan Pompeo, anlaşmada yer alması için 12 maddelik şart sunmuştu.

ABD'nin İran'a sunduğu 12 maddelik şart arasında, İran'ın uranyum üretimini sonlandırmasından Suriye'de, Yemen'de desteklediği gruplara desteği kesmesine kadar farklı talepler bulunuyor.

ABD, belirtilen şartların yerine getirilmemesi durumunda ise İran'ı tarihin en sert yaptırımlarıyla tehdit ediyor.

Kaynak: AA