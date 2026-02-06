ABD’den İran’daki vatandaşlarına acil uyarı: Ülkeden çıkın, Türkiye seçeneğini değerlendirin

ABD’nin Tahran’daki Sanal Büyükelçiliği tarafından yayımlanan güvenlik uyarısında, ABD vatandaşlarına İran’dan ayrılmaları yönünde çağrı yapıldı. Açıklamada, vatandaşlardan “Washington yönetiminin yardımına ihtiyaç duymadan İran’dan çıkış planı yapmaları” istendi.

"İran’ı hemen terk edin"

Uyarıda, ülkede güvenlik tedbirlerinin sıkılaştırıldığı, bazı yolların kapatıldığı, toplu ulaşımda aksamalar yaşandığı ve internet erişimine yönelik kısıtlamaların sürdüğü ifade edildi. İran yönetiminin mobil hatlar, sabit telefonlar ve ulusal internet ağı üzerindeki sınırlamaları devam ettirdiği, hava yolu şirketlerinin ise İran’a yönelik uçuşları azalttığı ya da tamamen iptal ettiği belirtildi. Açıklamada, “İran’ı hemen terk edin. İran’dan ayrılmak için ABD hükümetinin yardımına bağlı olmayan bir plan yapın.” ifadeleri yer aldı.

İran’dan ayrılamayan ABD vatandaşlarına, bulundukları konut içinde ya da güvenli bir binada sığınak olarak kullanılabilecek bir alan belirlemeleri önerildi. Ayrıca yeterli miktarda gıda, su, ilaç ve temel ihtiyaç malzemesi bulundurulmasının önemine dikkat çekildi.

Türkiye ve Ermenistan önerisi geldi

Açıklamada, alternatif iletişim yöntemlerinin planlanması gerektiği vurgulanırken, güvenli olması durumunda İran’dan kara yoluyla Türkiye ya da Ermenistan’a geçilmesinin değerlendirilebileceği belirtildi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran konusunda önceliği diplomasiye verdiğini ancak diplomasi dışında da farklı seçeneklerin masada olduğunu ifade etmişti.

ABD yönetimi, 13 Ocak’ta da ülkede süren gösteriler ve artan güvenlik riskleri nedeniyle İran’daki vatandaşlarına “derhal ülkeyi terk etme” çağrısında bulunmuştu.

İran'daki gösterilerin çıkışı

İran’da 28 Aralık 2025’te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sorunların derinleşmesiyle birlikte, Tahran Büyük Çarşı’da esnafın öncülüğünde başlayan protestolar kısa sürede ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran’da 8 Ocak’ta şiddetlenen gösteriler sırasında yaşanan olayların ardından ülke yönetimi internet erişimini kısıtlamıştı. İran Şehit ve Gaziler Vakfı, Adli Tıp Kurumuna dayandırdığı 21 Ocak tarihli açıklamasında, protestolar sırasında güvenlik güçleri ve siviller dahil olmak üzere 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Açıklamada, yaşamını yitirenlerden 2 bin 427’sinin “silahlı terör grupları” tarafından öldürülen güvenlik görevlileri ve siviller olduğu belirtilirken, 690 kişiyle ilgili ise detaylı bilgi paylaşılmadığı kaydedildi.

Gösteriler sona ermiş olsa da, ABD’nin Virginia eyaleti merkezli HRANA, daha fazla vakayı doğruladığını öne sürerek can kaybı ve gözaltı sayılarına ilişkin güncellemeler yapmayı sürdürüyor.