Havalimanlarında yeni sınır sistemi krizi: Saatler süren kuyruklar kapıda

Avrupa Birliği’nin hayata geçirdiği yeni biyometrik sınır kontrol sistemi, özellikle yoğun seyahat dönemleri öncesinde havalimanlarında uzun kuyruk endişesini beraberinde getirdi. Yeni uygulamanın devreye girmesiyle birlikte bazı havalimanlarında pasaport kontrolünde saatler süren beklemeler yaşandığı bildiriliyor.

Havalimanlarını temsil eden kuruluşlar, yaz aylarında önlem alınmaması halinde bekleme sürelerinin 5 ila 6 saate kadar uzayabileceği uyarısında bulunuyor.

Sosyal medyada uzun kuyruklar paylaşılıyor

Son günlerde sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İsviçre’deki Cenevre Havalimanı’nda pasaport kontrolünde 3 saate varan kuyruklar dikkat çekiyor. Kış aylarında kayak tatili nedeniyle her yıl yoğunluk yaşanan Cenevre’de, bu yılki artışın ana nedeninin yeni Giriş-Çıkış Sistemi (EES) olduğu belirtiliyor.

Havalimanı yetkilileri, özellikle kayak sezonunda cumartesi günleri ciddi tıkanıklıklar yaşandığını, sistemin uygulanmasının İsviçre gümrüğü ve havalimanı açısından büyük bir zorluk oluşturduğunu ifade ediyor. Süreci hızlandırmak için ek personel görevlendirildiği de belirtiliyor.

Tenerife’de de benzer sorunlar yaşanıyor

Uzun bekleme süreleri sadece Orta Avrupa ile sınırlı değil. Kanarya Adaları’ndaki Tenerife Havalimanı’nda da özellikle İngiltere’den gelen yolcuların saatlerce pasaport kontrolünde beklediği bildiriliyor.

Havalimanında faaliyet gösteren bir araç kiralama şirketinin yetkilisi, yoğun saatlerde art arda uçakların iniş yapmasıyla kuyrukların hızla uzadığını, sistemin zaman zaman devre dışı kalmasının da gecikmeleri artırdığını söyledi. Bazı yolcuların 20 dakikada işlemlerini tamamladığı, bazılarının ise 1,5-2 saat beklemek zorunda kaldığı ifade ediliyor.

Yeni sistem neyi değiştirecek?

Dijital Giriş-Çıkış Sistemi (EES), Schengen Bölgesi’ne giriş yapan AB üyesi olmayan yolcular için pasaportlara vurulan mühürlerin yerini almayı hedefliyor. Sistem kapsamında yolcular, ilk girişlerinde parmak izi ve fotoğraf kaydı yaptırıyor, pasaportları taranıyor. Kayıtlar üç yıl boyunca geçerli oluyor.

Uygulama, ekim ayında kademeli olarak başlatıldı. Şu anda sınır geçiş noktalarının yaklaşık yarısında sistem aktif durumda ve AB dışından gelen yolcuların en az üçte birinin EES’yi kullandığı belirtiliyor.

“İşlem süresi 4-5 kat arttı” uyarısı

Avrupa genelinde 600’den fazla havalimanını temsil eden Airports Council International Europe yetkilileri, yeni sistemle birlikte sınır kontrolünde işlem sürelerinin 4 ila 5 kat arttığını belirtiyor. Yoğun zamanlarda yolcuların iki saate kadar beklemek zorunda kaldığı ifade ediliyor.

Sorunların başında yetersiz sınır personeli ve teknik arızalar geliyor. Yetkililer, Paskalya tatili ve yaz sezonunda sisteme ilk kez kayıt yaptıracak yolcu sayısının artmasıyla tabloyun daha da ağırlaşabileceği görüşünde.

AB Komisyonu: Gerekirse sistem askıya alınabilir

Avrupa Komisyonu yetkilileri ise şu ana kadar EES kapsamında 23 milyon giriş-çıkış kaydının yapıldığını, 12 bin kişinin ise sınırdan geri çevrildiğini açıkladı. Sistemle ilgili “büyük çaplı bir sorun olmadığı” savunulurken, üye ülkelerin uygulamayı iyileştirmek için çalışmalarını sürdürdüğü vurgulandı.

10 Nisan itibarıyla sistemin tüm sınır noktalarında tam kapsamlı olarak devreye girmesi planlanıyor. Ancak yaz aylarında yoğunluk artarsa, ülkelerin eylül ayına kadar sistemi kısmen askıya alabilme yetkisi bulunuyor.

Tatilcilere uyarı: En kötüsüne hazırlıklı olun

Seyahat sektörü temsilcileri, sınır yetkililerinin yoğun dönemlerde kontrolleri azaltma yetkisini yeterince kullanmadığını savunurken, yolcuların uzun gecikmelere hazırlıklı olması gerektiğini belirtiyor.

Uzmanlar, özellikle yarıyıl tatili, Paskalya ve yaz sezonunda seyahat edecek yolculara yanlarında su, atıştırmalık ve çocuklar için oyalanabilecek materyaller bulundurmaları tavsiyesinde bulunuyor.