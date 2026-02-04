Son dakika! Trump İran'ı tehdit etti: Hamaney endişelenmeli

Google Haberler

Son dakika haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer programını yeniden başlatmaya çalıştığına dair duyumlar aldığını belirterek, böyle bir durumda ABD’nin askeri karşılık vermekten çekinmeyeceğini söyledi. Trump, İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in “endişelenmesi gerektiğini” ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik sert açıklamalarda bulundu. İran’ın nükleer faaliyetlerini yeniden başlatmaya çalıştığını duyduğunu belirten Trump, “Eğer böyle bir adım atarlarsa uçaklarımızı yeniden yollarız” dedi.

İran’daki mevcut duruma da değinen Trump, ülkenin şu anda kaos içinde olduğunu savunarak, protestoculara destek verdiklerini söyledi. Trump’ın açıklamaları, Washington ile Tahran arasındaki gerilimin yeniden tırmanabileceği yönündeki endişeleri artırdı.

