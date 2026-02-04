Venezuela petrol geliri tamamen ABD denetiminde: 500 milyon doları istediği gibi kullanacak

ABD’li bir yetkili, Venezuela hükümetiyle geçen ay yapılan mutabakat çerçevesinde gerçekleştirilen ilk petrol satışından sağlanan 500 milyon doların tamamının geri alındığını duyurdu. Böylece Washington, enerji anlaşmasının finansal ayağında ilk somut uygulamayı hayata geçirmiş oldu.

Fonun yönetimi Washington’un kontrolünde

Yetkili, söz konusu tutarın doğrudan Venezuela yönetimine aktarılmadığını, kaynağın ABD yönetiminin takdiriyle Venezuela halkının faydasına olacak alanlara yönlendirileceğini belirtti. Bu aşamada paranın kullanımının sıkı denetim altında tutulacağı ifade edildi.

Rubio: Hedef kısa vadeli denge

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da geçtiğimiz hafta Kongre’de yaptığı değerlendirmede, atılan adımın Venezuela’yı uzun vadede yeniden inşa etmekten ziyade, kısa vadede istikrar sağlamak ve devlet işleyişinin devamını temin etmeyi amaçladığını dile getirmişti.

500 milyon dolar geçici hesapta

Yetkililer, iade edilen 500 milyon doların şu anda geçici bir hesapta muhafaza edildiğini aktarıyor. Bu süreçte fonların doğrudan harcanmasına izin verilmezken, kullanım kararlarının Washington tarafından belirleneceği kaydediliyor.

Gelirler için ABD merkezli fon planı

Aynı yetkili, ilerleyen dönemde yapılacak petrol satışlarından elde edilecek gelirlerin ise ABD’de kurulması planlanan özel bir fonda toplanmasının hedeflendiğini söyledi. Bu fondan yapılacak harcamaların, taraflar arasında belirlenen usuller çerçevesinde Venezuela’nın kullanımına açılması öngörülüyor.