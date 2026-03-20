ABD'den kara harekatı hazırlığı: 8 bin asker Orta Doğu'ya ilerliyor

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'ı vurması ile başlayan savaş devam ederken, Pentagon'un Orta Doğu'ya 8 bin kişilik takviye kuvvet konuşlandırmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Asker sevkiyatı hızlandı

ABD merkezli Newsmax'in dört yetkiliye dayandırdığı haberine göre ABD, bölgeye asker sevkiyatını hızlandırıyor. Boxer Amfibi Hazır Görev Grubu ile 11'inci Deniz Piyade Seferi Birliği'nin planlanandan daha önce harekete geçtiğini ileri süren yetkililer, bu birliklerin Hint-Pasifik üzerinden Orta Doğu'ya doğru yola çıkmasının beklendiğini iddia etti.

Yetkililer, Boxer Amfibi Hazır Görev Grubu'nun halihazırda Orta Doğu'ya ilerlediği iddia edilen USS Tripoli gemisine katılacağını aktardı. Bununla birlikte 6 amfibi gemi, 5 bini deniz piyadelerinden oluşan 8 bin askeri personelin bölgeye sevk edildiği iddia ediliyor.

İran 'hazırız' demişti

İsrail, İran'ın Güney Pars doğal gaz sahasına saldırı düzenlerken, İran da Katar'ın dev LNG tesisini vurarak karşılık vermiş ABD Başkanı Donald Trump da İran'ın yeniden Katar'a saldırması halinde Güney Pars gaz sahasının havaya uçurulacağını söylemişti.

ABD basınında da ABD'nin Hürmüz Boğazı ve stratejik noktalara yönelik olası kara harekatını değerlendirdiği iddiaları gündeme gelirken, İran Devrim Muhafızları ise iddalara "Fırtına kopacak. Uyuyan İran'ı uyandırdınız. Kara saldırısına yüzde yüz hazırız. Sizi bu topraklara gömeceğiz" diyerek karşılık vermişti.