ABD'den kritik hamle! Abluka detayları açıklandı

ABD ordusu, Orta Doğu'da artan gerilimin ardından Umman Körfezi, Hürmüz Boğazı'nın doğusu ve Umman Denizi'ni kapsayan geniş çaplı deniz ablukasının uygulama detaylarını açıkladı.

Reuters tarafından görülen resmi nota göre, bölgeye izinsiz giriş veya çıkış yapan tüm gemiler durdurulma, yönlendirilme ya da alıkonulma riskiyle karşı karşıya kalacak.

ABD'li yetkililer, ablukanın gemilerin bayrağına bakılmaksızın tüm deniz trafiğini kapsadığını bildirdi. Buna göre, belirlenen alan içinde hareket eden ve gerekli izinleri bulunmayan gemilere müdahale edilebilecek, rotaları değiştirilebilecek veya el konulabilecek.

Tarafsız gemilere kontrollü geçiş

Açıklamada, İran dışındaki limanlara giden veya bu limanlardan çıkan tarafsız gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verileceği belirtildi. Ancak bu gemilerin, yasaklı yük taşıyıp taşımadıklarının belirlenmesi amacıyla ABD güçlerince durdurulup aranabileceği ifade edildi.

İnsani yardımlara özel düzenleme

Gıda, tıbbi malzeme ve temel ihtiyaçları içeren insani yardımlar için ise özel bir uygulama öngörüldü. Bu kapsamda yapılacak sevkiyatların, detaylı denetimlerden geçmesi şartıyla abluka bölgesinden geçişine izin verileceği kaydedildi.