ABD’den Orta Doğu’ya yeni sevkiyat: 5 bin asker gönderiliyor

ABD ile İran arasında süren çatışmalar devam ederken, Washington yönetiminin bölgeye yeni asker gönderme hazırlığında olduğu bildirildi.

Wall Street Journal’ın ABD’li yetkililere dayandırdığı habere göre, sevkiyat kapsamında Orta Doğu’ya yaklaşık 5 bine kadar ek Amerikan askeri konuşlandırılması planlanıyor. Gönderilecek birliklerin ağırlıklı olarak deniz piyadeleri ve ABD donanmasına bağlı personelden oluşacağı belirtiliyor. Haberde, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından iletilen talebi onayladığı aktarıldı.

Plan kapsamında bir amfibi çıkarma görev grubu ile ona bağlı deniz piyade seferi birliğinin bölgeye gönderileceği ifade edildi.

Irak’ta düşen uçakta 6 asker hayatını kaybetti

ABD ordusu tarafından yapılan açıklamada ise Irak’ın batısında düşen bir yakıt ikmal uçağında bulunan altı Amerikan askerinin tamamının yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kazada yer alan uçağın KC-135 Stratotanker tipi bir yakıt ikmal uçağı olduğu belirtildi. Bu gelişmeyle birlikte 28 Şubat’tan bu yana hayatını kaybeden ABD askerlerinin sayısı 13’e çıktı.

Suudi Arabistan’da 5 ABD uçağı vuruldu

Wall Street Journal’ın aktardığı bir diğer bilgiye göre, ABD’ye ait 5 yakıt ikmal uçağı Suudi Arabistan’da hedef alındı.

Yetkililer uçakların tamamen imha edilmediğini ancak operasyonel kabiliyetlerini kaybedecek şekilde hasar aldıklarını ve şu anda onarım sürecinde olduklarını bildirdi.

Bölgeye savaş gemileri ve deniz piyadeleri gönderilecek

Askeri sevkiyat paketinde üç savaş gemisi ile yaklaşık 2.500 ABD deniz piyadesinin yer aldığı belirtildi.

Birliğin envanterinde ayrıca şu hava araçlarının bulunduğu ifade edildi:

F-35B Lightning II savaş uçakları

MV-22B Osprey tiltrotor askeri nakliye uçakları

Bunun yanı sıra Japonya’da konuşlu USS Tripoli (LHA-7) adlı amfibi hücum gemisinin de Orta Doğu’ya doğru hareket ettiği bildirildi.

“Savaşın kısa sürede bitmesi beklenmiyor”

Middle East Eye’ın haberine göre, Washington yönetiminin planladığı yeni askeri sevkiyat, ABD’nin İran’a karşı yürüttüğü operasyonların ABD Başkanı Trump'ın söylemlerine aksine kısa vadede sona ermeyeceğine işaret ediyor.

ABD yönetimi daha önce yaptığı açıklamalarda operasyonların önemli sonuçlar doğurduğunu belirtmiş, İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in öldürüldüğünü ve İran donanmasına ait 60 geminin batırıldığını duyurmuştu.