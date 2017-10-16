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ABD'den Pakistan'da İHA'lı saldırı

Afganistan sınırındaki saldırıda Hakkani örgütüne mensup 5 militan öldürüldü.

ABD'den Pakistan'da İHA'lı saldırı
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Pakistan güvenlik kaynakları, Afganistan sınırı yakınlarındaki Kurram Aşiretler Bölgesi'nde, ABD'ye ait İHA'dan fırlatılan füzelerin 5 militanı etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Öte yandan yerel medya, akşam saatlerinde meydana gelen saldırıda ölenler arasında Hakkani örgütü liderlerinden Sangeen Vali'nin de bulunduğunu iddia etti.

Pakistan, ABD'nin kendi topraklarında düzenlediği İHA saldırılarına, egemenlik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle karşı çıkıyor.

ABD ise Pakistan'ı teröristlere ev sahipliği yapmakla suçlarken, İslamabad yönetimi söz konusu iddiayı reddediyor.

Kaynak: AA

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