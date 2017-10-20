ABD'den teflon ithalatına 'damping' soruşturması

20 Ekim 2017

ABD Ticaret Bakanlığı, Çin ve Hindistan'dan yapılan teflon (politeirafloroetilen-PTFE) reçine ithalatı için andik-damping soruşturması açtı.



Foreks'in haberine göre bakanlık ayrıca, Çin ve Hindistan'da ABD'ye teflon ihracatı için haksız desteklemeler sağlanıp sağlanmadığının belirlenmesi için telafi edici vergi (CVD) soruşturması da açtı.



Soruşturmalar Chemours Company tarafından verilen dilekçe sonrasında açıldı.



ABD Ticaret Bakanlığı, Salı güne de Brezilya, Endonezya, Güney Kore, Pakistan ve Tayvan'dan PET ithalatına soruşturma açmıştı.