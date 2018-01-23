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ABD'den Türkiye'ye itidal çağrısı

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda itidalli olması çağrısı yaptı.

ABD'den Türkiye'ye itidal çağrısı
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ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü askeri harekatta itidalli olması çağrısında bulunarak, harekatın mültecilerin evlerine dönmesini aksattığını ve bundan El Kaide ile DEAŞ'ın istifade edebileceğini söyledi.

Mattis, Endonezya ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Bu durumdan, bizim dikkatimizin artık onlar üzerinde olmadığını düşünen DEAŞ ve El Kaide elbette faydalanmaya çalışabilir" dedi.

Mattis Türkiye'nin güvenlik endişelerinin meşru olduğunu ifade ederken, ABD'nin Suriye'deki stratejisinde değişiklik olmadığını da belirtti.

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Mattis, "Türkiye ile anlaşmazlıklarımız oldu. Ancak aynı zamanda Türkiye için, Kürtler için ve Sünniler için , Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'dan ziyade Amerikalıların durumu etkileyecek pozisyonda olmasının çok daha iyi olacağını belirtmek istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: Reuters

ABD Jim Mattis Türkiye

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