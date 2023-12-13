ABD'den Ukrayna'ya 200 milyon dolarlık askeri yardım

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'ya sağlanacak yeni askeri yardım paketine ilişkin detaylara yer verildi.

Açıklamada, "Ukrayna'nın topraklarını savunmasına" yardımcı olacak ilave askeri yardım paketinin 200 milyon dolar değerinde hava savunması, topçu mühimmatı, tanksavar silahları ve diğer ekipmanları içerdiği kaydedildi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin da konuya ilişkin X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna'yı destekleme konusunda kararlı olduğunu vurguladı.