İGDAŞ halka arz yöntemiyle özelleştirilecek mi? İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mali Hizmetler Daire Başkanı Neslihan Vural, belediye meclisinde CHP’nin çoğunluğu elde etmesinin, İGDAŞ’ın halka arzı da dahil olmak üzere fonlama sağlama planlarında ilerlemeye imkan tanıdığını söylemişti.

Bloomberg’e konuşan Vural'ın 10 milyar dolara kadar değerleme ile İGDAŞ’ın halka arz edilebileceği yolundaki açıklaması kamuoyunda ses getirmişti.

'İSPARK ve Halk Ekmek'e de sıra gelebilir'

Vural, otopark şirketi İSPARK’ın, su şirketi Hamidiye’nin ve ucuz ekmek üreticisi Halk Ekmek’in de satış için potansiyel varlıklar arasında olduğunu belirtimişti. Vural İGDAŞ’ın ardından sıranın İspark’a gelebileceğini, ancak bunun henüz masada olmadığını söyledi.

Bazı ekonomistler özelleştirmeye karşı tutum takınırken, bazıları kaynak yaratma noktasında olumlu bir adım olabileceğini savunmuştu.

'Gündemde vardır ama bürokrat haddiniz aşmıştır'

Neslihan Vural’ın sözleri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na soruldu. İtalya’nın başkenti Roma’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğu’nun değerlendirmesi şöyle:

* Bir kere bir bürokratın haddini aşan bir açıklaması olmuş. Bir kere İGDAŞ'ın özelleştirilmesiyle ilgili geçmişten gelen bir meclis kararı var. Halka arz özelleştirme anlamına gelir mi? Tam anlamıyla gelmez. Halka arz mümkün müdür? Mümkündür. Ama bu konular bürokrat arkadaşımızın gündemi değildir.

* Bunlar toplumda tartışılır ve o çerçevede ele alınır. Toplumcu ve kamucu anlayışla bunların finansal zeminde halkçı uygulamaları vardır. Geliştirebilir. Gündemimizde yok mudur? Hayır, vardır. Ama bu konu henüz masamızda bir müzakere sahasına bile oturmuş değildir.

* İçerikleri detaylı incelenmesi şart olan hususlardır. Haddini aşan bir açıklamadır. Halkçı, kamucu ve toplumcu anlayışla bunların yöntemleri dünya ölçeğinde mevcuttur. Ama bizim masamızda müzakere dahi edilmiş bir zemini yoktur.