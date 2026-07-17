ABD'den yabancı gazetecilere vize darbesi! Süreler kısaltılıyor

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ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanan düzenlemeye göre, yabancı gazetecilerin uygunluk şartlarını karşıladıkları sürece ABD'de kalmalarına ve çalışmalarına olanak tanıyan "statü süresi" sistemi kaldırılarak, yerine sabit bir vize süresi getirilecek.

Söz konusu vize süresi yabancı gazeteciler için 240 gün, Çinli gazeteciler için ise 90 gün olacak.

Öte yandan 240 güne indirilen vize sürelerine uzatma yapılabilirken, Çinli gazeteciler için getirilen 90 günlük vize kuralı Hong Kong ve Makao Özel İdari Bölgelerden gelen gazetecileri kapsamayacak.

Düzenlemenin ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasından 60 gün sonra yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Çin'in Washington Büyükelçiliği, bu kararla ilgili yorum talebine yanıt vermedi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler kuruluşu (RSF) tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada vize sürelerinin kısaltılmasından öfke duyulduğu belirtilerek, "Bu değişiklik, uluslararası gazetecilerin ABD'den haber yapma imkanını ortadan kaldırıyor ve uluslararası medya kuruluşlarının burada faaliyet göstermesini son derece zorlaştırıyor" ifadesini kullanıldı.

Gazetecileri Koruma Komitesi kuruluşu, vize sürelerinin kısaltılmasına ilişkin yaptığı açıklamada yeni vize politikasını "gerileyen bir demokrasi davranışı" olarak nitelendirdi.

Bakanlık, Ağustos 2025'te bu değişikliği öneri olarak sunarken, ABD'deki yabancı gazetecilerin sayısındaki artışın, "göçmen olmayan kişilerin ABD'de bulundukları süre boyunca kendilerini izleme ve denetleme" kabiliyeti açısından "zorluk oluşturduğunu" belirtmişti.