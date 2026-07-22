AB'den 90 milyar Euro'luk kritik karar: İngiltere'ye onay çıktı

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Avrupa Birliği (AB) üyeleri, Ukrayna'nın 2026 ve 2027 yıllarındaki acil savunma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik 90 milyar Euro'luk kredi programına İngiltere'nin katılmasına onay verdi.

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, üye ülkelerin İngiltere'nin Ukrayna Destek Kredisi mekanizmasına katılımına yeşil ışık yaktığı bildirildi.

Açıklamada, Ukrayna'nın AB, Avrupa Ekonomik Alanı (AEA)-Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri ve onaylanan diğer üçüncü ülkelerin yanı sıra İngiltere merkezli savunma sanayisi şirketlerinden de kredi finansmanıyla savunma ürünleri tedarik edebileceği belirtildi.

AB Konseyi Dönem Başkanı İrlanda'nın Dışişleri ve Ticaret Bakanı Helen McEntee'nin değerlendirmesine yer verilen açıklamada, "Bugünkü onay, AB ile İngiltere'nin, Rusya'nın yasa dışı saldırganlık savaşını sona erdirmek ve kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışı sağlamak için Ukrayna'yı gerektiği sürece destekleme konusundaki ortak kararlılığını yansıtıyor" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İngiltere'nin Ukrayna'ya yönelik kredi programına katılımının üyeler tarafından onaylandığı, İngiltere'nin üçüncü ülkelerin programa dahil olabilmesi için öngörülen 3 şartı karşıladığı belirtildi.

AB Konseyinin İngiltere'nin programa katılımına ilişkin kararı yazılı prosedürle resmen kabul etmesinin ardından karar, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandığı gün yürürlüğe girecek.