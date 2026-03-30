AB'den acil enerji zirvesi: Hürmüz krizi masada

Avrupa Birliği (AB) enerji bakanları, Orta Doğu'daki çatışmaların yol açtığı arz risklerine karşı ortak bir yol haritası belirlemek üzere acil toplantı kararı aldı. Bakanların, Salı günü TSİ 16.00'da video konferans yöntemiyle bir araya gelmesi bekleniyor.

Taslak AB belgesine göre toplantının ana gündemini, enerji piyasalarında yaşanan sıkılaşmaya karşı atılacak koordineli adımlar oluşturuyor.

Hürmüz etkisi fiyatları artırdı

Hürmüz Boğazı'ndaki kesintiler ve İran'ın bölgedeki enerji altyapılarına yönelik saldırılar, Avrupa'nın ithalata bağımlılığı nedeniyle fiyatları yukarı çekti. Avrupa'da doğal gaz fiyatlarının, 28 Şubat'ta başlayan çatışmaların ardından yüzde 70'in üzerinde arttığı belirtiliyor.

Belgede, kış dönemi öncesinde gaz depolarının doldurulması ve petrol ürünleri piyasalarının dengelenmesinin öncelikli hedefler arasında yer aldığı ifade edildi. Bu adımların, olası arz şoklarına karşı hazırlık amacı taşıdığı kaydedildi.

Dizel ve jet yakıtı riski

AB, kısa vadede Norveç ve ABD gibi kaynaklar sayesinde genel tedarikin sürdürülebilir olduğunu belirtse de, özellikle dizel ve jet yakıtı gibi ürünlerde küresel arzın daralabileceği endişesi öne çıkıyor. Enerji şirketi Shell'in CEO'su Wael Sawan da Avrupa'nın Nisan ayı itibarıyla enerji sıkıntısı yaşayabileceği uyarısında bulundu.