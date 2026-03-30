Petrol artışına karşı adım: Yakıt vergisi yarıya indirildi

Avustralya hükümeti, Orta Doğu'da derinleşen çatışmaların küresel petrol fiyatlarını yükseltmesi üzerine, artan maliyetlerin tüketicilere yansımasını sınırlamak için yeni bir adım attı. Bu kapsamda akaryakıt üzerindeki verginin geçici olarak düşürülmesi kararlaştırıldı.

Yakıt vergisi yarıya indiriliyor

Başbakan Anthony Albanese, Çarşamba gününden itibaren benzin ve dizel üzerindeki verginin litre başına yaklaşık 26 Avustralya senti azaltılacağını açıkladı. Uygulamanın, akaryakıt fiyatlarındaki artışın tüketiciler üzerindeki etkisini hafifletmeyi amaçladığı belirtildi.

Hükümetin hesaplamalarına göre söz konusu indirim, 65 litrelik bir depo dolumunda yaklaşık 19 Avustralya doları tasarruf sağlayacak.

"Etkiler daha da kötüleşebilir"

Albanese, üç ay süreyle uygulanacak vergi indiriminin duyurusunda, "Bu savaş ne kadar uzun sürerse etkiler o kadar kötü olacak" ifadelerini kullandı. Açıklamada, küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmaların yakından takip edildiği vurgulandı.

Ağır araçlara da destek

Hükümetin aldığı önlemler yalnızca bireysel tüketicilerle sınırlı kalmadı. Kamyon ve otobüs gibi ağır vasıtalardan alınan bazı ücretlerin üç ay süreyle düşürüleceği bildirildi. Ayrıca bu kalemlerde planlanan artışın altı ay erteleneceği açıklandı.