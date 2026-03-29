Kritik buluşmada sürpriz iddia: Trump-Modi görüşmesine Elon Musk da mı katıldı?

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan gerilim sürerken, diplomasi trafiğine ilişkin dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. ABD Başkanı Donald Trump ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi arasındaki telefon görüşmesine Elon Musk'ın da katıldığı öne sürüldü.

New York Times gazetesinin iki Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Trump ile Modi arasında Orta Doğu'daki gelişmelerin ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede özellikle küresel petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki durumun gündeme geldiği aktarıldı.

Haberde, iş insanı Elon Musk'ın da söz konusu telefon görüşmesine dahil olduğu ileri sürüldü. Ancak Musk'ın görüşmeye hangi amaçla katıldığı ya da aktif olarak konuşmaya dahil olup olmadığına ilişkin net bir bilgi paylaşılmadı.

Yetkililer, Musk'ın görüşmede yer almasının, Trump ile ilişkilerinin yeniden düzeldiğine işaret edebileceğini değerlendirdi.

Resmi açıklamalarda yer almadı

Öte yandan, ne ABD ne de Hindistan tarafı resmi açıklamalarında Musk'ın görüşmeye katıldığına dair bir bilgi verdi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 24 Mart'ta Donald Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamasında, Hürmüz Boğazı'nın açık, güvenli ve erişilebilir kalmasının küresel ticaret açısından kritik önem taşıdığını vurguladığını belirtmişti.

Hürmüz Boğazı vurgusu

ABD'nin Güney ve Orta Asya'dan Sorumlu Özel Temsilcisi ve Yeni Delhi Büyükelçisi Sergio Gor da görüşmede Orta Doğu'daki son durumun ele alındığını ve Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasının önemine dikkat çekildiğini ifade etti.