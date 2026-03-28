İsrail'de yaralı sayısı 5 bin 689'a ulaştı

Tahran yönetiminin İsrail’in ABD ile birlikte 28 Şubat’ta İran’a başlattığı saldırılara karşı misillemesini sürdürüyor. İran'ın saldırılarında İsrail’deki ölü ve yaralı sayısı ise artmaya devam ediyor.

İsrail Sağlık Bakanlığı, İran’ın saldırıları nedeniyle son 24 saatte 142 kişinin yaralandığını açıkladı. Bakanlık, yaralılardan 132’sinin sağlık merkezlerinde tedavilerinin sürdüğünü bildirirken, 15 kişinin durumunun ağır, 1 kişinin ise kritik olduğunu vurguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, çatışmaların başlamasından bu yana yaralı sayısı 5 bin 689’a ulaştı.