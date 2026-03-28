Nestle’de çikolata soygunu: 12 tonluk KitKat çalındı

Nestle, 413 bin 793 adet KitKat çikolatanın bulunduğu yaklaşık 12 tonluk sevkiyatın kaybolduğunu duyurdu. Agence France-Presse’e konuşan şirket yetkilileri, olayın Paskalya öncesinde yaşandığını ve mağazalarda ürün tedarikinde aksamalara yol açabileceğini belirtti.

Sevkiyat dağıtım sırasında kayboldu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni çikolata serisine ait ürünleri taşıyan kamyon, geçen hafta dağıtım sırasında ortadan kayboldu. Sevkiyatın İtalya’dan yola çıkarak Polonya’ya doğru ilerlediği ve güzergâh üzerindeki ülkelerde de dağıtım yapmasının planlandığı aktarıldı.

“Hırsızlar mesajı fazla ciddiye aldı”

Nestle sözcüsü, olayla ilgili yaptığı açıklamada markanın sloganına gönderme yaparak, "İnsanları her zaman KitKat’la bir mola vermeye teşvik ettik. Fakat hırsızlar, bu mesajı fazlasıyla ciddiye almış gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

Soruşturma sürüyor, akıbet belirsiz

Şirket, sevkiyatın tam olarak hangi noktada kaybolduğunu henüz netleştiremezken, kamyonun ve ürünlerin akıbetinin belirsizliğini koruduğunu bildirdi. Olayla ilgili soruşturmanın yerel yetkililer ve tedarik zinciri ortaklarıyla birlikte sürdüğü ifade edildi.

Kayıp ürünler için uyarı yapıldı

Öte yandan Nestle, çalınan ürünlerin Avrupa genelinde kayıt dışı satış kanallarında ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu. Ürünlerin üzerindeki parti kodları aracılığıyla izlenebileceği belirtilirken, "Eğer bir eşleşme bulunursa KitKat’ın nasıl uyarılacağı konusunda net talimatlar verilecek. KitKat da bu kanıtları uygun şekilde paylaşacaktır" denildi.

Şirketin, yaklaşık bir ay önce “verimlilik” gerekçesiyle 16 bin kişiyi işten çıkaracağını açıkladığı da biliniyor.