30 yaş küçük kocasına 7.3 milyon dolar başlık parası verdi

Çin’de güzellik ve medikal estetik sektörünün önde gelen isimlerinden Yu Wenhong’un özel hayatı, iş dünyasındaki yükselişi kadar konuşuluyor.

Gönlünü, şirketi için modellik yapmış olan, 2001 doğumlu, 'Renren' lakaplı Liu Yuchen'e kaptıran 55 yaşındaki kadın; damada nakit para, gayrimenkul ve lüks otomobillerden oluşan 7,3 milyon dolarlık başlık parası verdi.

Yoksulluktan milyarderliğe uzanan hikâye

Yu Wenhong, Çin’in Liaoning eyaletinde mütevazı bir ailede doğdu. Babasının ölümünün ardından henüz 18 yaşındayken çalışmaya başladı ve güzellik sektörüne adım attı. Kaş dövmesi uzmanı olarak başladığı kariyerinde kısa sürede yükselerek kendi salonunu kurdu.

2004 yılında Hong Kong merkezli Young Merry Real International Group’u kuran Yu, medikal estetik alanında hızla büyüyerek geniş bir müşteri ağına ulaştı. Şirketi kısa sürede yüzlerce şubeye ulaşarak sektörde güçlü bir konum elde etti.

Yu’nun iş hayatı yalnızca başarılarla değil, tartışmalarla da anılıyor. Özellikle “Porselen bebek” olarak adlandırılan ve müşterinin kendi serumunun yüzüne enjekte edilmesine dayanan uygulama, bilimsel dayanağı tartışmalı olduğu halde yüksek fiyatlarla sunuldu.