Son dakika: İran'dan kritik hamle! Hürmüz Boğazı yeniden kapandı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'na ilişkin yeni bir açıklama yaparak bölgedeki deniz trafiğine yönelik sert mesajlar verdi.

Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın boğazın açık olduğuna dair ifadelerinin gerçeği yansıtmadığı belirtilirken, sabah saatlerinde üç konteyner gemisinin geçiş girişiminde bulunduğu aktarıldı.

"Uyarıldıktan sonra geri döndüler"

Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, "Bu sabah ABD Başkanı'nın (Donald Trump) Hürmüz Boğazı'nın açık olduğuna dair yalanlarının ardından farklı uyruklu 3 konteyner gemisi, gemiler için belirlenen koridora doğru ilerlemeye çalıştı, ancak Devrim Muhafızları Donanması tarafından uyarıldıktan sonra geri döndü" ifadelerine yer verildi. Boğazın kapalı olduğu vurgulanırken, geçiş girişimlerine sert karşılık verileceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "Siyonist-Amerikanların, müttefiklerinin ve destekçilerinin menşe limanlarından herhangi bir varış noktasına ve herhangi bir koridordan herhangi bir geminin hareketi yasaktır" denildi.

Trump'tan 'hediye' açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan bazı petrol tankerlerinin geçişine izin verdiğini belirterek bunu 'hediye' olarak nitelendirmişti.

Belirli ülkelere şartlı geçiş mesajı

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği tarafından daha önce yapılan açıklamada ise ABD ve İsrail dışındaki ülkeler için şartlı geçiş imkânına işaret edilmişti. Açıklamada, İran'a yönelik saldırılara katılmayan veya destek vermeyen ülkelerin, belirlenen güvenlik kurallarına uymaları halinde yetkili makamlarla koordinasyon içinde boğazdan geçiş yapabileceği bildirilmişti.