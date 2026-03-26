Trump'tan İran değerlendirmesi: Piyasalar sandığım kadar sarsılmadı

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen kabine toplantısında, İran gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Petrol fiyatlarının daha fazla artacağını ve borsanın daha fazla düşeceğini düşündüğünü ifade eden Trump, "Durum, tahmin ettiğim kadar ağır olmadı. Sanırım belki de Amerikan başkanına, belki de bu masada oturan kişilere güveniyorlar." diye konuştu.

Trump, İran'da "biraz dolambaçlı yoldan gitmek zorunda kaldıklarını" ama bunun uzun sürmeyeceğini, yakında sona ereceğini söyledi.

Çiftçilere verdikleri önemden de bahseden Trump, yarın Amerikalı çiftçileri desteklemek için atılacak çeşitli adımları duyuracaklarını bildirdi.

"Enerji fiyatları muhtemelen eski seviyesinin de altına inecek"

Trump, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in de yükselen enerji fiyatlarına yönelik önlemleri anlatacağını belirterek, "Henüz süreç tamamlanmadı, bu yüzden belki fiyatlar biraz daha yükselebilir. Ancak eskiden bulunduğu seviyeye, ve muhtemelen daha da altına, geri dönecek." ifadelerini kullandı.

Bir basın mensubunun benzin vergisini geçici olarak askıya almayı düşünüp düşünmediğine yönelik sorusunu yanıtlayan Trump, ihtiyaç olursa bunun bir seçenek olduğunu söyledi.

Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı için geçiş ücreti talep etme hazırlığında olmasına yönelik soru üzerine de, "Bunu yapamamaları gerekir, ama biraz yapıyorlar. Kabiliyetleri iki hafta öncesine kıyasla çok daha az ve açıkçası, her geçen gün giderek daha da azalıyor." şeklinde konuştu.

"Gemi trafiğinde hareketlilik var"

ABD Hazine Bakanı Bessent de buradaki konuşmasında, İran'ın kritik bir geçit noktası üzerinden küresel ekonominin kontrolünü ele geçirmeye çalıştığını öne sürdü.

İran'a yönelik "maksimum baskı kampanyası" yürüttüklerini vurgulayan Bessent, gerçek olmayan güvenlik görünümü yerine mutlak güvenlik sağlandığında enerji fiyatlarının düşeceğine ve enflasyonun gerileyeceğine inandığını anlattı.

Bessent, petrol piyasasının arz durumunun iyi olduğunu belirterek, denizde mahsur kalan petrol sevkiyatlarının küresel piyasaya sunulmasını sağlamak adına gerekli adımları attıklarını anımsattı.

Körfez'deki gemi trafiğinde giderek artan bir hareketlilik gözlemlediklerini dile getiren Bessent, "Bu hareketlilik dünküne kıyasla daha yoğun ve bu, henüz sadece bir başlangıç. Boğazların güvenliğini sağlamadan önce bile, gemi trafiğinin her geçen gün artmaya devam edeceğinden eminim." değerlendirmesinde bulundu.

Bessent, ABD ekonomisinin güçlü seyrini korumaya devam ettiğini ifade etti.

Doların da güvenli liman varlığı niteliğini yeniden kanıtladığını dile getiren Bessent, "Çatışmaların başlamasından bu yana ABD doları değer kazandı." diye konuştu.