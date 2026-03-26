Trump’tan NATO’ya sert çıkış: ABD’nin NATO’ya ihtiyacı yok

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların27. gününde kendisine destek vermeyen NATO üyelerini sert sözlerle yüklendi.

Trump, NATO ülkelerinin İran karşısında herhangi bir adım atmadığını öne sürerek, "ABD Başkanı Donald Trump: NATO ülkeleri askeri açıdan yok edilmiş çılgın bir ülke olan İran'a karşı hiçbir şey yapmadı. ABD'nin NATO'dan hiçbir şeye ihtiyacı yok. Bu çok önemli. Bunu asla unutmayın" ifadelerini kullandı.

"ABD olmadan NATO kağıttan bir kaplandır"

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda NATO ülkelerini 'kağıttan kaplan' ilan etmişti. "ABD olmadan NATO kağıttan bir kaplandır" ifadesini kullanan Trump, "Onlar (NATO), nükleer güçle çalışan İran'ı durdurma mücadelesine katılmak istemediler" açıklamasını yapmıştı.

İran'a yönelik saldırılar

İsrail ile ABD, Tahran ve Washington arasındaki müzakereler devam ederken 28 Şubat’ta İran’a yönelik askeri operasyon başlattı.

İran ise bu saldırılara karşılık olarak, İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn gibi bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedefleri vurdu.

ABD ve İsrail’in düzenlediği saldırılarda, İran’ın eski lideri Ali Hamaney ile birlikte çok sayıda üst düzey yetkilinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Hürmüz Boğaz'ı İran tarafından kapatıldı ve petrol piyasasında küresel dalgalanmalar yaşandı.