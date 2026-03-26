Son dakika... MSB duyurdu: Türk askeri Bağdat'tan tahliye edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları haftalık basın bilgilendirme toplantısında gündeme ve bölgedeki gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Ordu sahilinde bulunan İHA

MSB, Ordu sahilinde bulunan İHA'ya ilişkin devam eden Rusya-Ukrayna savaşına dikkat çekti, bu tarz durumlarla kaşılaşışması halinde müdahale etmeden ve vakit kaybetmeden güvenlik birimlerine bilgi verilmesi gerektiğini bildirdi.

Katar'da kaza kırıma uğrayan helikopter

Katar'da biri TSK ikisi Aselsan personeli 3 şehit verilen helikopter kazası ile ilgili incelemenin devam ettiğini açıklayan MSB kaynakları, Katar'daki personelin emniyeti ile ilgili soruya da şöyle yanıt vedi:

"Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı ve orada görev yapan personelimizin güvenliği, mevcut bölgesel gelişmeler ve artan güvenlik hassasiyeti gözetilerek, Katar makamları ile tam bir eşgüdüm içerisinde alınan ilave tedbirlerle en üst düzeyde sağlanmaktadır. Şuana kadar olumsuz bir durum yaşanmamıştır."

NATO çok uluslu kolordu karargahı

MSB kaynakları, NATO Güneydoğu Bölgesel Planı kapsamında çok uluslu bir Kolordu Karargahı kurulması için de çalışmaların 2023'te başlatıldığını ve 2024'te NATO'ya resmen bildirildiğini hatırlatırken Türk general komutasında kurulması planlanan karargah için 6'ncı Kolordu Komutanlığının görevlendirildiğini ve çekirdek kadroların atamalarının yapıldığını bildirdi.

Karargahın çok uluslu yapıya dönüştürülmesi için NATO ile koordinasyonun sürdüğünü ifade eden MSB, NATO prosedürleri henüz tamamlanmadığı için onay süreci devam ettiğini ve henüz karargahın onaylanmış bir logosunun bulunmadığını belirtti.

'NATO Irak Misyonu'nun çekilmesi kararı

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında NATO makamları tarafından bölgede meydana gelen son gelişmelerin ardından, “NATO Irak Misyonu”nun çekilmesine karar verildiğini belirterek, Bağdat'ta görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin tahliye edildiğini duyurdu.

ABD/İsrail ile İran arasındaki çatışmalar ve İsrail'in devam eden saldırganlığı Orta Doğu'daki barış ve istikrarı tehdit etmeye devam ettiğine dikkat çeken Tuğamiral Zeki Aktürk, Türkiye'nin diyalog ve diplomasi yönündeki kararlı tutumunu sürdürdüğnü belirtti.