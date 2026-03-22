MSB açıkladı: Katar'da düşen helikopterde 3 Türk şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Katar'da meydana gelen askeri helikopter kazasına ilişkin açıklama yaptı.

Kazada 1'i Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli, 2'si ASELSAN çalışanı ve 4'ü Katar Silahlı Kuvvetleri personeli olmak üzere toplam 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Eğitim faaliyeti sırasında kaza

Bakanlık açıklamasında, Türkiye ile Katar arasındaki askeri iş birliği ve koordinasyon faaliyetlerinin mevcut anlaşmalar çerçevesinde sürdüğü hatırlatıldı. Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı kapsamında eğitim uçuşu gerçekleştiren Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopterin, teknik arıza nedeniyle akşam saatlerinde denize düştüğü belirtildi.

Arama-kurtarma çalışmaları tamamlandı

Kaza sonrası başlatılan arama-kurtarma faaliyetleri sonucunda helikopterin enkazına ve kazada hayatını kaybeden personelin naaşlarına ulaşıldığı ifade edildi.

"7 personel şehit oldu"

Milli Savunma Bakanlığı, kazaya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Kazada helikopterde bulunan dört Katar Silahlı Kuvvetler personeli, bir Türk Silahlı Kuvvetleri personelimiz ile ASELSAN personeli iki teknisyenimiz şehit olmuştur. Kaza kırımın kesin nedeni Katar makamlarınca yapılacak inceleme sonucunda belirlenecektir. Bu elim kazada hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Katar Silahlı Kuvvetlerine, ASELSAN'a, Türk Milleti ile kardeş Katar halkına baş sağlığı dileriz."