Son dakika... İstanbul Fatih'te iki bina çöktü: Kurtarma çalışmaları sürüyor

İstanbul'un Fatih ilçesinde Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'ta bulunan 2 bina, doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama sonrası çöktü.

Patlama sonucu yan yana bulunan biri 2, diğeri tek katlı olmak üzere 2 binada göçük meydana gelirken 9 kişi enkaz altında kaldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, Gül, "İlk belirlemelere göre toplamda 9 kişi göçük altında kaldı. Kaymakamımızın koordinasyonunda AFAD, itfaiye, Fatih Belediyesi, emniyet, UMKE ve diğer kurumların işbirliğiyle kurtarma çalışmaları başladı. Şu ana kadar 7 kişi hastaneye sevk edildi. Bir kişiye ulaşıldı, birazdan çıkmak üzere. Diğer sonuncu hemşehrimizin de bulunma, kurtarılma çalışmaları devam ediyor.Yaralıların hayati tehlikesi yok" dedi.

Vali Gül, çevredeki binalarda şu an için tahliye durumunun söz konusu olmadığını belirterek, "Bundan sonraki süreçte AFAD bu işleri takip eder, boşaltılması gereken binalar varsa boşaltılır. Dışarıda kalan hemşehrilerimiz varsa bunların barınma, besleme ve benzeri işlerini takip eder. Bizim şu an birinci önceliğimiz hemşehrilerimizi göçükten çıkarmak ve tedavilerini yaptırmak. Yaralı hemşehrilerimizin şu an hayati tehlikesi yok ilk belirlemelere göre." diye konuştu.