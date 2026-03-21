Türkiye - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımı aday kadrosu açıklandı ve kampa girdi. Türkiye yakın zamanda Romanya iler karşılaşacak. Milyonların kalbi Milli Takım'la birlikte atacak. Sabırsızlıkla mücadele beklenirken "Türkiye - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu artıyor.
Türkiye - Romanya maçı 26 Mart Cuma saat 20.00'de başlayacak. Kanal kesinleşmiş değil fakat TV8'den canlı yayınlanması bekleniyor.
Milli Takım Romanya ile bu zamana kadar 26 kez karşı karşıya geldi. Romanya'nın 14 galibiyeti, A Milli Takım'ımızın 5 galibiyeti bulunuyor.
Milli Takım aday kadrosu şu şekilde:
Kaleci:
Altay Bayındır
Mert Günok
Muhammed Şengezer
Uğurcan Çakır
Defans:
Abdülkerim Bardakcı
Ahmetcan Kaplan
Eren Elmalı
Ferdi Kadıoğlu
Merih Demiral
Mert Müldür
Mustafa Eskihellaç
Ozan Kabak
Samet Akaydın
Zeki Çelik
Orta saha:
Atakan Karazor
Hakan Çalhanoğlu
İsmail Yüksek
Kaan Ayhan
Orkun Kökçü
Salih Özcan
Forvet:
Aral Şimşir
Arda Güler
Barış Alper Yılmaz
Deniz Gül
İrfan Can Kahveci
Kenan Yıldız
Kerem Aktürkoğlu
Oğuz Aydın
Semih Kılıçsoy
Yunus Akgün