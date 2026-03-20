Bakan Göktaş’tan Ramazan Bayramı mesajı: Ekranları bir kenara bırakalım
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla X hesabından bir mesaj paylaşarak, vatandaşları bayramı aile ve sevdikleriyle birlikte, ekranlardan uzak, paylaşarak ve gönülden gönüle köprüler kurarak geçirmeye davet etti.
Bakan Göktaş mesajında, “Gelin bu bayram biraz yavaşlayalım. Kendimize, ailemize ve sevdiklerimize daha fazla zaman ayıralım. Komşularımızın kapısını çalalım, büyüklerimizin hayır dualarını alalım. Sevinci, neşesi ve içtenliğiyle bayramın güzelliğini hep beraber yaşayalım” ifadelerine yer verdi.
Bakan, paylaşımını “Ramazan Bayramımız mübarek olsun. Rabbim bizleri nice bayramlarda buluştursun” sözleriyle tamamladı.
Bayram; kavuşmanın, paylaşmanın ve gönülden gönüle uzanan köprülerin adı…— Mahinur Özdemir Göktaş (@MahinurOzdemir) March 20, 2026
Gelin bu bayram biraz yavaşlayalım. Ekranları bir kenara bırakalım.
Kendimize, ailemize ve sevdiklerimize daha fazla zaman ayıralım.
Komşularımızın kapısını çalalım, büyüklerimizin hayır dualarını… pic.twitter.com/mjQT2kwjod