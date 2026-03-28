İran’dan İsrail’e füze saldırısı: Beyt Şemeş yakınlarında 12 yaralı
İran'ın İsrail'e misilleme saldırıları sürüyor. İsrail acil servisi Magen David Adom tarafından yapılan açıklamada, İran'ın Beit Shemesh kenti yakınlarındaki Eshtaol kasabasına düzenlediği füze saldırısında 10 ev ve onlarca araçta hasar meydana geldiği, 12 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA