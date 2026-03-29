İran’dan ABD’ye rest: Karaya gelirseniz ateşe veririz

İran Meclis Başkanı Mohammad Bagher Ghalibaf, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının 30’uncu gününde halka hitaben yayımladığı mesajda, savaşın kritik bir evreye girdiğini savundu.

Galibaf, son 30 günü “gurur, direniş ve birlik” dönemi olarak tanımlarken, İran toplumunun sokaktaki varlığının savaşın seyrini etkilediğini ileri sürdü. İran medyasında ve bölgesel kaynaklarda yer alan açıklamalarında Galibaf, halkın birlik görüntüsünün Tahran yönetimi açısından önemli bir siyasi mesaj oluşturduğunu savundu.

“Hedef Hürmüz Boğazı’na kaydı”

Galibaf, açıklamasında savaşın seyrinin değiştiğini öne sürerek, ABD ve İsrail’in ilk aşamada İran’ın hava, deniz ve füze kapasitesini hedef aldığını, ancak gelinen noktada stratejik ağırlığın Strait of Hormuz üzerindeki denkleme kaydığını iddia etti.

İranlı yetkililerin son günlerde Hürmüz Boğazı üzerinden enerji akışı ve bölgesel altyapı konusunda daha sert mesajlar verdiği görülürken, bu başlığın savaşın ekonomik ve jeopolitik maliyetleri açısından öne çıktığı değerlendiriliyor. Son günlerde Hürmüz Boğazı’nın güvenliği, enerji fiyatları ve sigorta maliyetleri küresel piyasaların da yakın takibinde bulunuyor.

“ABD müzakere mesajı verirken sahada hazırlık yapıyor”

Galibaf, Washington’un çelişkili bir tutum sergilediğini öne sürerek, “bir yandan müzakere ve diyalog mesajları verilirken, diğer yandan kara harekâtı hazırlıklarının sürdüğünü” savundu.

İran Meclis Başkanı, Tahran’ın askeri kapasitesinin sahada aktif olduğunu vurgulayarak, füze saldırılarının sürdüğünü ve İran güçlerinin olası bir kara müdahalesine karşı hazırlıklı olduğunu belirtti. Galibaf’ın “ABD askerlerinin karaya gelmesini bekliyoruz” şeklindeki sert çıkışı, son günlerde bölgede sınırlı kara operasyonu ihtimaline ilişkin haberlerle aynı döneme denk geldi. Özellikle ABD’nin İran’a yönelik geniş çaplı işgal yerine sınırlı kara unsurlarıyla operasyon hazırlığında olabileceğine dair haberler uluslararası basında yer aldı.

Diplomasiye kapıyı kapatmadı, baskı unsurlarını sıraladı

Galibaf, ABD’nin savaşta ulaşamadığı hedefleri diplomasi masasında elde etmeye çalıştığını ileri sürerken, Tahran’ın müzakere baskısına boyun eğmeyeceği mesajını verdi.

Açıklamasında füzeler, Hürmüz Boğazı ve sokaktaki toplumsal mobilizasyonu İran’ın başlıca baskı unsurları olarak öne çıkaran Galibaf, bu üç alanın birlikte düşman üzerinde baskı oluşturduğunu savundu. Daha önce de ABD ile doğrudan temas iddialarını reddeden Galibaf, Washington’un “müzakere” söylemini savaşta yaşadığı stratejik sıkışmayı aşma aracı olarak nitelendirmişti.

Halka çağrı: “Sokakları terk etmeyin”

Mesajının sonunda İran halkına seslenen Galibaf, toplumsal birlik ve görünürlüğün korunmasını istedi. Sokakların boşaltılmaması çağrısında bulunan Galibaf, savaşın yalnızca cephede değil, kamuoyu ve psikolojik üstünlük alanında da sürdüğünü savundu.