AB'den ateşkes değerlendirmesi: Kalıcı çözüm için diplomasi şart
ABD ile İran arasında sağlanan iki haftalık ateşkese AB’den destek geldi. Kaja Kallas, anlaşmanın gerilimi düşürmek ve deniz taşımacılığını yeniden başlatmak adına kritik bir fırsat sunduğunu belirtirken, çatışmanın temel nedenlerinin hâlâ çözülemediğine dikkat çekti. Ursula von der Leyen ise ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayarak, Pakistan’ın arabuluculuğuna teşekkür etti ve kalıcı çözüm için müzakerelerin hız kesmeden sürmesi gerektiğini ifade etti.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD ile İran arasında varılan iki haftalık ateşkesi önemli bir fırsat olarak değerlendirdi ancak krizin temel dinamiklerinin henüz ortadan kalkmadığını belirterek diplomatik girişimlerin devam etmesi gerektiğini vurguladı.
Ateşkes fırsat ama kalıcı çözüm değil
Kallas, ABD merkezli X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda ateşkese ilişkin, "Bu, tehditleri azaltmak, füze saldırılarını durdurmak, deniz taşımacılığını yeniden başlatmak ve kalıcı bir anlaşmaya yönelik diplomasi için alan oluşturmak adına çok ihtiyaç duyulan bir fırsat yaratıyor." ifadelerini kullandı.
Pakistan’a teşekkür ve arabuluculuk vurgusu
Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar ile temas kurduğunu belirten Kallas, ilk uzlaşının sağlanmasına katkılarından dolayı Dar’a teşekkür etti.
Arabuluculuk sürecinin açık tutulmasının önemine işaret eden Kallas, çatışmanın kökeninde yatan sorunların çözülmediğine dikkat çekerek diplomasi trafiğinin sürdürülmesi gerektiğinin altını çizdi.
AB sürece destek vermeye hazır
AB’nin sürece destek vermeye hazır olduğunu ifade eden Kallas, bölgedeki ortaklarla temasların sürdüğünü ve konunun bugün Suudi Arabistan’da ele alınacağını bildirdi.
Von der Leyen’den destek mesajı
Öte yandan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de yaptığı değerlendirmede, “ABD ve İran'ın dün gece vardığı iki haftalık ateşkesi memnuniyetle karşılıyorum. Bu, çok ihtiyaç duyulan bir gerilim azaltma sağlıyor. Pakistan'a arabuluculuğu için teşekkür ediyorum. Şimdi bu çatışmaya kalıcı bir çözüm bulmak için müzakerelerin devam etmesi çok önemli. Bu amaçla ortaklarımızla koordinasyona devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.
Geçici ateşkes ve müzakere süreci
ABD ile İran arasında sağlanan geçici ateşkes kapsamında, ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’nın tamamen açılması şartıyla iki haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiklerini duyurmuştu.
İran yönetimi ise ABD ve İsrail ile yürütülecek müzakerelerin Pakistan’da devam edeceğini, 15 günlük ateşkes süresi içinde kalıcı bir sonuca ulaşılmasının hedeflendiğini açıklamıştı.