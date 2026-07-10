AB'den Bulgaristan'a mali disiplin hamlesi
Avrupa Birliği, bütçe açığının izin verilen sınırların üzerine çıkması nedeniyle Bulgaristan hakkında aşırı bütçe açığı prosedürü başlattı. Brüksel, Sofya yönetiminden 15 Ekim'e kadar açığı düşürmeye yönelik somut önlemler içeren bir plan sunmasını istedi.
Avrupa Birliği (AB), bütçe açığının mali kurallarda belirlenen sınırların üzerine çıkması nedeniyle Bulgaristan hakkında aşırı bütçe açığı prosedürü başlattı.
AB Konseyi'nin aldığı kararla Bulgaristan'dan, kamu maliyesindeki bozulmayı gidermeye yönelik tedbirleri içeren bir planı 15 Ekim'e kadar Avrupa Komisyonu'na sunması istendi.
Brüksel, Sofya yönetiminin bütçe açığını kademeli olarak Maastricht kriterlerine uygun seviyeye çekmesini talep ediyor.
Hedef 2028'de yüzde 3
Bulgaristan Maliye Bakanı Galab Donev, haziran ayında yaptığı açıklamada hükümetin bütçe açığını 2026 yılında gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 5,7'sine indirmeyi planladığını duyurmuştu.
Hükümetin orta vadeli hedefi ise bütçe açığını 2028 yılına kadar AB'nin referans seviyesi olan GSYH'nin yüzde 3'üne düşürmek olarak açıklandı.