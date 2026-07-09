Son dakika: İran'da yeni patlama sesleri

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Yarı resmi Mehr Haber Ajansı’na göre, ülkenin güney bölgelerinde patlama sesleri duyuluyor.

Buna göre, Sistan ve Beluçistan’a bağlı Kunarek kentinde 3, Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Çoğadek’te 2 ve Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde birden fazla patlama sesi duyuldu.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.​​​​​​​

ABD ordusu dün İran’ın güney kentlerine yoğun saldırılar gerçekleştirmişti.