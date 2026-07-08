Son dakika: İran'da patlama sesleri

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İran'ın güneyindeki Hürmüzgan Eyaleti'ne bağlı Sirik ve Bender Abbas kentleri ile Sistan ve Beluçistan Eyaleti'ne bağlı Çabahar ve Kunarek kentlerinde patlama sesleri duyuldu.

Bender Abbas'ta 8, Kunarek ve Çabahar'da ise en az 10 patlama sesi duyulduğu belirtildi.

Patlamaların ardından Çabahar kentinin bazı bölgelerinde elektrik kesintileri yaşandığı kaydedildi.

Öte yandan, Buşehr kentindeki bölge sakinlerinin iki ayrı patlama sesi duyduğu aktarıldı.

CENTCOM: İran'a ilave saldırılar başlatıldı

Patlama haberlerinin ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Başkomutan'ın talimatıyla CENTCOM unsurlarının, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünü tehdit etme kapasitesini daha da zayıflatmak amacıyla ilave saldırılar başlattığı duyuruldu.

CENTCOM, ABD'nin uluslararası ticaret açısından kritik öneme sahip su yolunda seyreden ticari gemiler ile sivil mürettebata yönelik son dönemdeki "haksız saldırılardan" İran'ı sorumlu tuttuğunu belirtti.

Açıklamada, operasyonların İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki tehdit kapasitesini azaltmayı hedeflediği ifade edildi.

İran: ABD'nin son eylemleri cevapsız kalmayacak

İran devlet televizyonuna konuşan Garibabadi, ABD'nin saldırılarını değerlendirdi.

ABD'nin 14 Haziran'da Pakistan aracılığında varılan mutabakatı yerine getirmediğini söyleyen Garibabadi, mutabakat zaptına göre tarafların aşama aşama ilerlemesi gerektiğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik hakaret içeren açıklamalarına değinen Garibabadi, "Bugün İran milletine hakaret etmekten daha fazla saldırı tehdidinde bulunmaya kadar yaptığı açıklamalar, otorite işareti değil, yıllardır güç, yaptırımlar ve tehditlere dayalı, İran ulusunu diz çöktüremeyen politikanın başarısızlığının itirafıdır. Suçlu ve katil Trump'la kendi dilinde konuşmalıyız ve görünüşe göre o, güç dilini daha iyi anlıyor." ifadelerini kullandı.

Garibabadi, "ABD'nin son eylemleri cevapsız kalmayacak." dedi.

Hastaneye şarapnel isabet etti

İran basını, ABD'nin saldırılarında ülkenin güneydoğusundaki Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Çabahar kentindeki bir hastanenin de vurulduğunu duyurdu.

İran devlet televizyonunun haberinde, "Suçlu Amerikan rejiminin Çabahar Limanı'nda bir bölgeye saldırısında bu şehirdeki İmam Ali Hastanesine şarapneller isabet etti." ifadelerine yer verildi.

Hastanedeki hasarın boyutu hakkında henüz bilgi verilmedi.

Trump'tan misilleme mesajı: Daha sert karşılık veririz

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Trump, operasyonların İran'ın gemilere yönelik dünkü saldırısına misilleme olduğunu belirtirken, benzer eylemlerin tekrarlanması halinde ABD'nin çok daha sert karşılık vereceği uyarısında bulundu.

Trump yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bu, İran'ın dün gemilere yönelik saldırısına misillemedir. Bunun tekrarlanması halinde karşılığı çok daha sert olacak.